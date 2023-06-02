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Биньямин Нетаниягу | Фото: скриншот
02.06.2023 11:27 Алина Груднева

Нетаниягу оставил послание Ирану: Израиль сделает все, что нужно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оставил послание Ирану по поводу ядерной программы страны.

Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.

Послание было сделано, в том числе, на фоне возмутившего Израиль решения МАГАТЭ прекратить одно из следственных дел в отношении ядерной программы Ирана.

"Я слышу все публикации касательно Ирана. У меня есть ясный и четкий посыл и для Ирана, и для международной общественности: Израиль сделает все, что он обязан сделать, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия", - подчеркнул Нетаниягу.

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