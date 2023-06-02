Нетаниягу оставил послание Ирану: Израиль сделает все, что нужно
Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оставил послание Ирану по поводу ядерной программы страны.
Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.
Послание было сделано, в том числе, на фоне возмутившего Израиль решения МАГАТЭ прекратить одно из следственных дел в отношении ядерной программы Ирана.
"Я слышу все публикации касательно Ирана. У меня есть ясный и четкий посыл и для Ирана, и для международной общественности: Израиль сделает все, что он обязан сделать, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия", - подчеркнул Нетаниягу.
ישראל תעשה כל מה שהיא צריכה לעשות כדי למנוע מאיראן נשק גרעיני >> pic.twitter.com/kBlyOccCad— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) June 1, 2023