



Нетаниягу оставил послание Ирану: Израиль сделает все, что нужно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу оставил послание Ирану по поводу ядерной программы страны.



Соответствующее заявление он сделал в видеообращении.



Послание было сделано, в том числе, на фоне возмутившего Израиль решения МАГАТЭ прекратить одно из следственных дел в отношении ядерной программы Ирана.



"Я слышу все публикации касательно Ирана. У меня есть ясный и четкий посыл и для Ирана, и для международной общественности: Израиль сделает все, что он обязан сделать, чтобы предотвратить разработку Ираном ядерного оружия", - подчеркнул Нетаниягу.