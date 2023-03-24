



Нетаниягу: остановка законодательного процесса не поможет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в конце своей встречи с британским коллегой Риши Сунаком прокомментировал свое вчерашнее заявление о том, что законодательные процессы в рамках правовой реформы остановлены не будут.



Соответствующее заявление он сделал на фоне опасений в Израиле того, что в День памяти демонстрации не утихнут.



"Даже если я остановлю принятие закона, это не поможет, они продолжат демонстрации, пытаясь свергнуть правительство", - сказал он.



Напомним, пока Нетаниягу находился в Лондоне с официальным визитом, лидеры протеста против правовой реформы анонсировали "Национальную неделю паралича".



Накануне более 90 депутатов Кнессета подписали письмо, призывающее воздерживаться от переноса конфликта на кладбища в предстоящие национальные дни памяти. Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на это отказом.