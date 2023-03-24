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Нетаниягу: остановка законодательного процесса не поможет
24.03.2023 19:30 Алина Груднева

Нетаниягу: остановка законодательного процесса не поможет

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в конце своей встречи с британским коллегой Риши Сунаком прокомментировал свое вчерашнее заявление о том, что законодательные процессы в рамках правовой реформы остановлены не будут.

Соответствующее заявление он сделал на фоне опасений в Израиле того, что в День памяти демонстрации не утихнут.

"Даже если я остановлю принятие закона, это не поможет, они продолжат демонстрации, пытаясь свергнуть правительство", - сказал он.

Напомним, пока Нетаниягу находился в Лондоне с официальным визитом, лидеры протеста против правовой реформы анонсировали "Национальную неделю паралича".

Накануне более 90 депутатов Кнессета подписали письмо, призывающее воздерживаться от переноса конфликта на кладбища в предстоящие национальные дни памяти. Лидер оппозиции Яир Лапид ответил на это отказом.

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