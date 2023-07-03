



Нетаниягу остановил строительство турбины на Голанах

Строительство ветряных турбин на Голанских высотах будет отложено как минимум на месяц, пока будет создан комитет для изучения этого вопроса.



Об этом заявил в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщают израильские СМИ.



Решение премьер-министра было принято после того, как тысячи друзов протестовали против строительных работ в последние две недели.



Это решение также противоречит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, который заявил о своем намерении продолжить строительство.



