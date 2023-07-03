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Нетаниягу остановил строительство турбины на Голанах
03.07.2023 18:11 Ирина Демьянова

Нетаниягу остановил строительство турбины на Голанах

Строительство ветряных турбин на Голанских высотах будет отложено как минимум на месяц, пока будет создан комитет для изучения этого вопроса.

Об этом заявил в понедельник премьер-министр Биньямин Нетаньяху, сообщают израильские СМИ.

Решение премьер-министра было принято после того, как тысячи друзов протестовали против строительных работ в последние две недели. 

Это решение также противоречит министру национальной безопасности Итамару Бен-Гвиру, который заявил о своем намерении продолжить строительство.

 

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