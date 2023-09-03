



Нетаниягу опроверг готовность уйти в обмен на соглашение с Саудовской Аравией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг сообщение харедимской газеты “Агудат Исраэль” о том, что он готов к краху своего правительства в обмен на соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией.



Согласно статье, опубликованной 1 сентября, “Нетаниягу смирился с тем, что его политическая карьера близится к концу”. Сообщалось, что “премьер-министр намерен сделать возможной любую сделку с саудовцами, даже ценой свержения собственного правительства”.



“Ликуд” 1 сентября опроверг эти сообщения, недвусмысленно заявив, что статья ультраортодоксальной газете является “ничем иным, как надуманной выдумкой”.



“Никогда не было никаких обязательств или просьб изменить нынешний состав правительства в отношении соглашения с Саудовской Аравией”, – говорится в заявлении партии.

