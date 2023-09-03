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Нетаниягу опроверг готовность уйти в обмен на соглашение с Саудовской Аравией
03.09.2023 16:50 Наталья Богинская

Нетаниягу опроверг готовность уйти в обмен на соглашение с Саудовской Аравией

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу опроверг сообщение харедимской газеты “Агудат Исраэль” о том, что он готов к краху своего правительства в обмен на соглашение о нормализации отношений с Саудовской Аравией.

Согласно статье, опубликованной 1 сентября, “Нетаниягу смирился с тем, что его политическая карьера близится к концу”. Сообщалось, что “премьер-министр намерен сделать возможной любую сделку с саудовцами, даже ценой свержения собственного правительства”.

“Ликуд” 1 сентября опроверг эти сообщения, недвусмысленно заявив, что статья ультраортодоксальной газете является “ничем иным, как надуманной выдумкой”.

“Никогда не было никаких обязательств или просьб изменить нынешний состав правительства в отношении соглашения с Саудовской Аравией”, – говорится в заявлении партии. 
 

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