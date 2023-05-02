



Нетаниягу: Оппозиция говорит только “нет, нет” на переговорах о судебной реформе

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу обвинил оппозицию в использовании переговоров о компромиссе по судебной реформе только для противодействия всем предложениям коалиции, а не для демонстрации того, с какими реформами они будут согласны.



“Вы говорите о диалоге, а в разговорах говорите: “Нет, нет, нет, нет”. Я был бы рад услышать, с чем вы согласны”, – сказал Нетаниягу представителям партий “Еш Атид” и “А-Махане а-мамлахти” во время дебатов “40 подписей” в Кнессете в понедельник вечером. “Я призываю вас выслушать, одуматься, наметить новый курс и вступить с нами в настоящие переговоры, чтобы попытаться достичь договоренностей”.



Нетаниягу затронул вопрос судебной реформы в своем выступлении на открытии летней сессии Кнессета.



“Мы увидели поддержку во время массовой демонстрации в четверг, были также демонстрации с другой стороны. Это свидетельство нашей живой демократии. Мы полны решимости достичь как можно более широкого согласия по судебной реформе, находящейся в центре общественного спора в Израиле”, – сказал Нетаниягу.



“Большинство израильских граждан понимают, что необходимы изменения в судебной системе, это также было поддержано голосованием правительства во главе со мной. Я считаю, что при доброй воле и искреннем желании обеих сторон возможно достичь этих договоренностей”, – добавил премьер-министр.

Премьер-министр выразил больший оптимизм в отношении компромисса по судебным реформам, которые получат широкую поддержку всего политического спектра Израиля, когда он в воскресенье выступал на еженедельном заседании кабинета министров.



“Между нами ведется всестороннее обсуждение судебной реформы, но мы стараемся разрешить этот спор путем диалога. Я убежден, что при наличии доброй воли обеих сторон могут быть достигнуты договоренности”, – сказал Нетаниягу.



“Правительство продолжает двигаться вперед во всех областях. Завтра мы открываем летнюю сессию Кнессета. После того, как мы утвердим государственный бюджет в правительстве, мы примем бюджет и в Кнессете. Двухлетний бюджет будет принят вместе с Законом об устройстве. Оба они принесут экономическую стабильность и подтолкнут экономику к новым достижениям”, – сказал он.



