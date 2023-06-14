



Нетаниягу - оппозиции: прекратите угрожать

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу призвал оппозицию вступить в "нормальные переговоры" относительно правовой реформы.



Он напомнил, что накануне председатель "А-Махане а-Мамлахти" Бени Ганц пригрозил выйти из переговорного процесса, если в ходе голосования относительно состава комитета по назначению судей будут избраны два представителя коалиции.



"Этого не произошло, но он продолжает угрожать. Я говорю оппозиции: прекратите угрозы и оправдания. После трех месяцев отказа от любого компромиссного предложения, которое мы вносили, - сядьте уже с нами за серьезный и реальный разговор. И мы, наконец, придем к соглашению", - призвал он.

