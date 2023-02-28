



Нетаниягу – оппозиции: Нужно поговорить без эгоизма

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу повторил свой призыв к серьезным переговорам по судебной реформе, выступая в Кнессете в понедельник, но был лидер оппозиции Яир Лапид с не согласен.



“Есть только один способ снизить уровень огня между нами, и этот способ один: начать говорить”, – сказал премьер-министр. “Для этого нужно поговорить, не придираясь к этикету и без эгоизма, потому что страна на первом месте. Мы говорим без предисловий и без предварительных условий”.

“Семь драгоценных недель потеряны впустую”, – сказал Нетаниягу, призвав присутствующих на заседании прислушаться к словам Эсти Янив, матери Гиллеля Менахема и Ягеля Яакова, убитых в воскресном теракте.



“В разгар своего горя и с несравненным благородством духа” она сказала на похоронах сыновей: “Мы любим страну, мы любим армию и мы хотим единства”, – добавил глава правительства. ”И я убежден, что при наличии доброй воли мы можем достичь договоренностей”.



“Вы поддерживаете важные принципы реформы, но вместо того, чтобы вести переговоры, вы, лидеры оппозиции, поддерживаете пересечение каждой красной линии: изгнание инвесторов, отказ от военных заказов, призывы к гражданским беспорядки, провоцирующие кровь на улицах”, – продолжил Нетаниягу.



Премьер-министр также раскритиковал “горячие лозунги”, которые члены оппозиции использовали на массовых митингах по всей стране, заявив: “Здесь не будет ни диктатуры, ни галахического государства, ни конца демократии, ни уничтожения суда, никакого вреда ЛГБТ и всей той чепухи, которую я и мои коллеги не приемлем”.



Как глава оппозиции, Лапид сразу после этого яростно атаковал все аспекты деятельности правительства, заявив, что оно “потеряло контроль”, особенно в сфере безопасности и экономики.



“Вас интересует только одно – продолжать кампанию по уничтожению израильской демократии”, – сказал он. “Хотите поговорить? Остановите закон, это то, что предложил вам президент, и это то, что необходимо для предотвращения раскола в нации”.



Заседание было созвано после того, как оппозиция вызвала премьер-министра, как того требует закон, письмом, подписанным 40 депутатами.