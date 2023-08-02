



Нетаниягу: Очернение генерала Фукса неприемлемо и недостойно

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу нарушил молчание в связи с нападками депутатов от коалиции на командующего ЦАХАЛа генерал-майора Иегуду Фукса.



"Очернение генерала Фокса неприемлемо и недостойно", - заявил Нетаньяху. "Генерал Фукс - офицер, вызывающий восхищение, который неустанно защищает всех граждан Израиля".



Его комментарии появились через несколько дней после того, как депутат Авихай Буарон заявил, что для Фукса "предоставление права на передвижение для палестинцев важнее, чем герметичная защита израильтян".



Сегодня его слова поддержал депутат от ультраправой коалиции Лимор Сонн Хар-Мелех.



“Я безоговорочно поддерживаю высказывания депутата Авихая Буарона, - заявил Сонн Хар-Мелех, член партии "Оцма Йегудит", в интервью СМИ. - Фукс "последовательно обеспечивает благосостояние палестинских жителей Иудеи и Самарии и [выступает] против еврейских жителей".

