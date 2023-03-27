



Нетаниягу объявит о приостановке реформ

В социальных сетях стремительно распространяются слухи о том, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу объявит о приостановке правовой реформы.



В то же время, журналист Дафна Лиэль сообщает: “Десятки глав отделений и руководителей групп в Ликуде призывают не останавливать законодательство: "Кто бы ни работал над тем, чтобы остановить законодательство и не голосовал за него - мы рассматриваем это как глубокое нарушение доверия, которое мы ему оказали, и мы больше не сможем поддерживать его сейчас и в будущем", - написали они членам Кнессета и министрам.