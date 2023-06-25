



Нетаниягу объявил о приостановке строительства ветряков на Голанских высотах

Офис премьер-министра Биньямина Нетаниягу в субботу объявил о краткой временной паузе в строительстве ветряной турбины на Голанских высотах, которое вызвало массовые протесты со стороны друзской общины на этой неделе.



Премьер-министр обсудил вопрос с шейхом Муафаком Тарифом, лидером израильской общины друзов, и сообщил, что строительство будет остановлено до окончания праздника Курбан-Байрам в среду.



Объявление было сделано на следующий день после того, как Тариф предупредил правительство об угрозе “реакции, которой страна до сих пор не видела”, и призвал премьер-министра найти приемлемое соглашение с жителями друзской общины. Он также призвал лидеров Израиля отменить законы, дискриминирующие друзов, которые, по его словам, включают спорный закон о национальном государстве 2018 года, который определяет Израиль как нацию еврейского народа; и “Закон Каминица” от 2017 года, который налагает высокие штрафы за незаконное строительство и, по словам меньшинств, используется для несоразмерного преследования их.



В заявлении офис Нетаниягу призвал к решению жилищных проблем друзской общины, особенно для тех, кто служил в армии.



На встрече с лидерами друзов в пятницу начальник штаба АОИ Герци Халеви подчеркнул, что военные хотят “равенства и партнерства”, отметив, что община “внесла исключительный вклад в национальную безопасность посредством службы в ЦАХАЛе”.



“Даже в трудные времена мы должны действовать в соответствии с законом и искать хорошие решения”, – сказал он.