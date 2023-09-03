



Нетаниягу обвинил Эли Коэна в дипломатическом фиаско с Ливией

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу раскритиковал министра иностранных дел Эли Коэна в дипломатическом фиаско из-за слива информации о тайной встрече с ливийским коллегой.



Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 3 сентября.



"Я выдал директиву всем министрам нашего правительства о том, что подобные встречи должны быть заранее согласованы с канцелярией главы правительства, и, конечно же, публикация о них должна быть заранее согласована с моим офисом", - подчеркнул Нетаниягу.



Ранее генпрокурор Ливии Аль-Седик аль-Сур инициировал создание комиссии, которая займется расследованием нашумевшей встречи, которая стоила должности министру иностранных дел страны, с которой у Израиля нет дипломатических отношений.