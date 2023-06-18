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Нетаниягу обсудит с министрами закон о судебной реформе
18.06.2023 18:50 Ирина Демьянова

Нетаниягу обсудит с министрами закон о судебной реформе

Сегодня вечером премьер-министр Биньямин Нетаниягу проведет предварительные переговоры с несколькими официальными лицами, а завтра руководители коалиции соберутся для переговоров по закону о пересмотре судебной системы.

По сообщениям еврейских СМИ, в сегодняшней встрече примут участие министр юстиции Ярив Левин, министр юстиции Давид Амсалем и министр по стратегическим вопросам Рон Дермер, который является доверенным лицом Нетаниягу и представителем на переговорах по судебной реформе, которые проходят в резиденции президента.
 

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