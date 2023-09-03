



Нетаниягу обсудил транспортировку газа с лидером Кипра

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу 3 сентября встретился с президентом Кипра Никосом Христодулидесом в Президентском дворце Кипра в Никосии.



Ожидается, что лидеры обсудят варианты продвижения давно застопорившегося плана по транспортировке средиземноморского газа для его распределения в Европе.



Главными вариантом рассматривается трубопровод по Восточному Средиземноморью, поддерживаемый Израилем, Кипром и Грецией, а также – в качестве альтернативы – трубопровод из Израиля на Кипр, где газ будет сжижаться и отправляться дальше в Европу.



Дополнительные варианты включают привлечение Турции или использование морских терминалов по сжижению газа на газовых месторождениях Израиля.

4 сентября премьер-министр встретится со своим греческим коллегой, а затем примет участие в трехсторонней встрече с лидерами Кипра и Греции.