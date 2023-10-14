



Нетаниягу обсудил с Шольцем, как удержать “Хизбаллу” от конфликта

Канцлер Германии Олаф Шольц снова поговорил с премьер-министром Биньямином Нетаньяху о текущей ситуации в Израиле после нападения ХАМАС на прошлой неделе.



Во время телефонного разговора в субботу оба лидера “согласились с необходимостью избежать регионального конфликта и, в частности, вмешательства “Хизбаллы” в конфликт”, говорится в заявлении правительства Германии. Шольц проинформировал Нетаниягу о своих дипломатических усилия в этом отношении.



В заявлении Германии говорится, что Нетаниягу рассказал Шольцу об действиях Израиля по защите гражданского населения в Газе, которым, по словам израильского лидера, препятствует ХАМАС.



Шольц подтвердил “полную солидарность Германии с народом Израиля в эти трудные часы и подчеркнул, что Германия непоколебимо стоит на стороне Израиля”.