



Нетаниягу обсудил с президентом ОАЭ укрепление связей между странами

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поговорили по телефону и обсудили укрепление отношений, сообщили государственные СМИ ОАЭ во вторник.



Шейх Мохаммед бен Заид назвал отношения обеих стран многообещающими и подтвердил готовность Эмиратов активизировать усилия по дальнейшему развитию этих связей.



Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, чтобы пожелать ему счастливого Песаха, сообщает канцелярия премьер-министра.



Отмечается, что они провели "теплую и дружескую" беседу, в которой выразили "свою приверженность продвижению исторического мирного соглашения".



"Два лидера договорились продолжить диалог между собой при личной встрече в ближайшее время", — говорится в сообщении.



Отношения между ОАЭ и Израилем оказались натянутыми после того, как крайне правое правительство Нетаниягу было приведено к присяге три месяца назад.



Примечательно, что посол ОАЭ пропустил ифтар в Министерстве иностранных дел, организованный на этой неделе для дипломатов из мусульманских стран.

