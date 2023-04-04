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Нетаниягу обсудил с президентом ОАЭ укрепление связей между странами
04.04.2023 19:21 Ирина Демьянова

Нетаниягу обсудил с президентом ОАЭ укрепление связей между странами

Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поговорили по телефону и обсудили укрепление отношений, сообщили государственные СМИ ОАЭ во вторник.

Шейх Мохаммед бен Заид назвал отношения обеих стран многообещающими и подтвердил готовность Эмиратов активизировать усилия по дальнейшему развитию этих связей.

Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, чтобы пожелать ему счастливого Песаха, сообщает канцелярия премьер-министра.

Отмечается, что они провели "теплую и дружескую" беседу, в которой выразили "свою приверженность продвижению исторического мирного соглашения".

"Два лидера договорились продолжить диалог между собой при личной встрече в ближайшее время", — говорится в сообщении.

Отношения между ОАЭ и Израилем оказались натянутыми после того, как крайне правое правительство Нетаниягу было приведено к присяге три месяца назад. 

Примечательно, что посол ОАЭ пропустил ифтар в Министерстве иностранных дел, организованный на этой неделе для дипломатов из мусульманских стран.
 

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