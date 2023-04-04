Нетаниягу обсудил с президентом ОАЭ укрепление связей между странами
Президент Объединенных Арабских Эмиратов шейх Мохаммед бен Заид Аль Нахайян и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу поговорили по телефону и обсудили укрепление отношений, сообщили государственные СМИ ОАЭ во вторник.
Шейх Мохаммед бен Заид назвал отношения обеих стран многообещающими и подтвердил готовность Эмиратов активизировать усилия по дальнейшему развитию этих связей.
Президент Объединенных Арабских Эмиратов Мохаммед бен Заид позвонил премьер-министру Биньямину Нетаниягу, чтобы пожелать ему счастливого Песаха, сообщает канцелярия премьер-министра.
Отмечается, что они провели "теплую и дружескую" беседу, в которой выразили "свою приверженность продвижению исторического мирного соглашения".
"Два лидера договорились продолжить диалог между собой при личной встрече в ближайшее время", — говорится в сообщении.
Отношения между ОАЭ и Израилем оказались натянутыми после того, как крайне правое правительство Нетаниягу было приведено к присяге три месяца назад.
Примечательно, что посол ОАЭ пропустил ифтар в Министерстве иностранных дел, организованный на этой неделе для дипломатов из мусульманских стран.