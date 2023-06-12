



Нетаниягу обсудил с премьер-министром Литвы иранскую угрозу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить иранскую угрозу.



Нетаниягу рассказал своей коллеге, что ядерный Иран нанесет ущерб региональной стабильности и будет угрожать всему миру.



“У Израиля и Литвы прекрасные отношения, которые во время вашего визита только укрепятся, — отметил Нетаниягу. - Вы желанный друг здесь, в Иерусалиме”.



Премьер-министры также обсудили расширение сотрудничества в области инноваций, кибертехнологий и искусственного интеллекта.



Вчера Шимоните выступила на Глобальном форуме AJC и посетила мемориальный комплекс "Яд ве-Шем".





