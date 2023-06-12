Новости » Политика
Нетаниягу обсудил с премьер-министром Литвы иранскую угрозу
12.06.2023 16:17 Ирина Демьянова

Нетаниягу обсудил с премьер-министром Литвы иранскую угрозу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу встретился с премьер-министром Литвы Ингридой Шимоните, чтобы обсудить иранскую угрозу.

Нетаниягу рассказал своей коллеге, что ядерный Иран нанесет ущерб региональной стабильности и будет угрожать всему миру.

“У Израиля и Литвы прекрасные отношения, которые во время вашего визита только укрепятся, — отметил Нетаниягу. - Вы желанный друг здесь, в Иерусалиме”.

Премьер-министры также обсудили расширение сотрудничества в области инноваций, кибертехнологий и искусственного интеллекта.

Вчера Шимоните выступила на Глобальном форуме AJC и посетила мемориальный комплекс "Яд ве-Шем".


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы