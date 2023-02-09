



Нетаниягу обсудил премьером Индии пути углубления отношений

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу поговорил по телефону с индийским коллегой Нарендрой Моди.



Стороны обсудили пути углубления связей между двумя странами.



"Поговорил с премьер-министром Биньямином Нетаниягу и обсудил пути укрепления многогранной дружбы между Индией и Израилем, углубления нашего инновационного партнерства и нашего постоянного сотрудничества в сфере обороны и безопасности", — сообщил Моди.



Это были первые телефонные переговоры между ними с тех пор, как Нетаниягу вернулся к власти после выборов в Кнессет.



"Я поговорил с премьер-министром Индии Нарендрой Моди, и мы обсудили пути укрепления важных отношений между Израилем и Индией. Вместе мы будем продвигать экономические отношения и сотрудничество в сфере безопасности между нашими странами. Спасибо Моди", - написал, в свою очередь, Нетаниягу.



Индия является третьим по величине торговым партнером Израиля в Азии. Двусторонний товарооборот между странами в 2018-2019 годах, особенно, в сферах фармацевтики, сельского хозяйства, информационных технологий и телекоммуникаций, торговли алмазами, составил 5,65 млрд долларов.

