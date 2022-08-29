



Нетаниягу обратился к Ирану по итогам встречи с Лапидом

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу обратился к Ирану после встречи с премьер-министром Израиля Лапидом Лапидом по вопросам в сфере нацбезопасности.

По словам главы Ликуда, он взволнован сейчас еще больше, чем до разговора с Лапидом.

"Мы поддержим любые меры против Ирана. К сожалению, Лапид и Ганц ничего не делают. У меня есть четкое послание аятоллам в Тегеране: 1 ноября мы создадим в Израиле сильное и твердое руководство, которое гарантирует, что с соглашением или без него у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - сказал Нетаниягу.