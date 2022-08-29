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Нетаниягу обратился к Ирану по итогам встречи с Лапидом
29.08.2022 18:32 Алина Груднева

Нетаниягу обратился к Ирану по итогам встречи с Лапидом

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу обратился к Ирану после встречи с премьер-министром Израиля Лапидом Лапидом по вопросам в сфере нацбезопасности.

 
По словам главы Ликуда, он взволнован сейчас еще больше, чем до разговора с Лапидом. 
 
"Мы поддержим любые меры против Ирана. К сожалению, Лапид и Ганц ничего не делают. У меня есть четкое послание аятоллам в Тегеране: 1 ноября мы создадим в Израиле сильное и твердое руководство, которое гарантирует, что с соглашением или без него у Ирана никогда не будет ядерного оружия", - сказал Нетаниягу.

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