



Нетаниягу обратился к Байдену: главные тезисы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с президентом США Джо Байденом, прибывшим в страну с визитом солидарности, выступил со вступительной речью.



Главные тезисы



Нетаниягу поблагодарил США за безоговорочную поддержку и военную помощь, оказываемую Израилю, а также за глубокий уровень сотрудничества, который является "поистине беспрецедентным" в истории союза между двумя странами.



Президент Байден провел четкую грань между цивилизацией и варварством, описав "абсолютное зло.



ХАМАС убивает детей на глазах у родителей, а родителей на глазах у их детей, сжигает людей заживо, обезглавливает солдат.



День начала войны, 7 октября, для Израиля был, как двадцать 11-х сентября для США.