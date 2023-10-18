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Нетаниягу обратился к Байдену: главные тезисы
18.10.2023 11:57 Алина Груднева

Нетаниягу обратился к Байдену: главные тезисы

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу на встрече с президентом США Джо Байденом, прибывшим в страну с визитом солидарности, выступил со вступительной речью.

Главные тезисы

Нетаниягу поблагодарил США за безоговорочную поддержку и военную помощь, оказываемую Израилю, а также за глубокий уровень сотрудничества, который является "поистине беспрецедентным" в истории союза между двумя странами.

Президент Байден провел четкую грань между цивилизацией и варварством, описав "абсолютное зло.

ХАМАС убивает детей на глазах у родителей, а родителей на глазах у их детей, сжигает людей заживо, обезглавливает солдат.

День начала войны, 7 октября, для Израиля был, как двадцать 11-х сентября для США.

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