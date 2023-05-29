



Нетаниягу обратился к арабским депутатам за помощью в борьбе с преступностью

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу попросил арабские партии присоединиться к правительству в борьбе с преступностью.



“Мне нужна ваша помощь и ваше сотрудничество”, – обратился Нетаниягу к членам арабской партии в Кнессете. “Это не уловка, и это исходит из глубины моего сердца. Мы должны действовать на многих фронтах, и мне нужна ваша помощь”.



Лидер “Хадаш Тааль” Айман Одех написал в Twitter: “Реальность такова, что это насилие является результатом политики последних 20 лет. Истеблишмент является соучастником этих убийств”.



В последние годы арабские общины потрясла эпидемия насильственных преступлений, и с начала 2023 года были убиты десятки человек.