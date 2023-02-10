



Нетаниягу обещает сохранить статус-кво Стены Плача после законопроекта ШАС

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в четверг пообещал сохранить статус-кво Стены Плача в Иерусалиме после того, как партия ШАС внесла на рассмотрение законопроект, ограничивающий поведение в святом месте. Согласно законопроекту, нарушение строгого дресс-кода для женщин или игра на музыкальных инструментах должны повлечь за собой штраф в размере 10 000 шекелей или шестимесячный тюремный срок. ШАС предлагает, чтобы проведение любой религиозной церемонии, которая не соответствует местным обычаям и может оскорбить молящихся в комплексе, предоставление любых религиозных услуг без надлежащего разрешения, прослушивание музыки и пение без разрешения, а также смешанные молитвы стало наказуемым.



Предложение поступило после обращения в БАГАЦ женщин, которые добиваются большей религиозной свободы у Западной Стены. Обращение будет обсуждаться в конце февраля с целью реализации плана по выделению в комплексе смешанной молитвенной зоны для женщин и мужчин. Также считается, что законопроект поставит коалицию в неловкое положение из-за того, что она тормозит продвижение закона, согласно которому лидер ШАС Арье Дери вернется в правительство. Это проливает свет на сложные отношения между премьер-министром и лидером ультраортодоксов, которых считают давними союзниками.



“Статус-кво у Западной стены, который важен всему народу Израиля, останется таким, как сегодня”, – сказал премьер-министр. “Даже если бы закон и будет принят, он не принесет уголовное наказание за неправильную одежду или игру на музыкальных инструментах. Эти нормы были написаны 40 лет назад и сегодня неприемлемы ни для кого”.



Источники в правящей партии “Ликуд” были удивлены, узнав о законопроекте, и заявили, что он был внесен на рассмотрение без консультации с ними.