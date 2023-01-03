



Нетаниягу обещает открыто противодействовать ядерной сделке

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу выступил на заседании кабинета министров и уделил внимание вопросу ядерной сделки с Ираном.



Нетаниягу заявил, что по-прежнему существует возможность того, что страны Запада реанимируют усилия по подписанию ядерной сделки с Ираном, и что он окажет общественное давление, чтобы предотвратить это.



"Мы будем открыто, с позиции силы, выступать на международной арене против возврата к ядерному соглашению. Не только в переговорах с лидерами за закрытыми дверями, но решительно и открыто в сфере мирового общественного мнения, которое теперь осознает истинные опасности, исходящие от Ирана - иранского режима, который убивает невинных граждан в Иране и за его пределами. Мы сделаем все, чтобы не допустить возврата к этому плохому соглашению, которое ведет к ядерному Ирану под международной эгидой. Мы также предпримем энергичные действия, чтобы предотвратить укрепление иранских военных в Сирии и других местах, и мы не будем ждать", - заявил глава правительства.



Помимо работы над предотвращением возврата к ядерной сделке, Нетаниягу заявил, что израильские операции против Ирана в Сирии будут продолжены.



"Мы будем работать более энергично, чтобы предотвратить укрепление иранских военных в Сирии и других местах", - сказал Биньямин Нетаниягу.