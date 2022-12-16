



Нетаниягу обещает освобождение ультраортодоксов от военной службы

Назначенный премьер-министром Израиля Биньямин Нетаниягу пообещал лидерам ультраортодоксальных партий в четверг, что следующее правительство под его руководством будет следовать политике, согласно которой "никто не попадет в тюрьму за изучение Торы".



Обещание Нетаниягу было сделано во время переговоров с представителями "Яадут а-Тора" и ШАС во время обсуждения вопроса об освобождении студентов ешивы от военной службы в ЦАХАЛе.



По состоянию на утро четверга "Яадут а-Тора" довольно оптимистично оценивает ход коалиционных переговоров. После долгих часов обсуждений, проведенных в последние дни высокопоставленными членами партии с Биньямином Нетаниягу и другими членами "Ликуд", были достигнуты договоренности относительно большинства коалиционных требований "Яадут а-Тора".



Согласно некоторым из достигнутых договоренностей, правительство будет продвигать основной закон об изучении Торы, определяя обучение в ешиве как основную юридическую ценность, вследствие чего БАГАЦ не сможет признать недействительной договоренность, которая освобождает изучающих Тору в ешиве от службы в ЦАХАЛ.



Кроме того, скорее всего будет принято и требование не подвергать израильских ультраортодоксов вербовке и санкциям за отказ от воинской службы.



Однако для того, чтобы ультраортодоксы могли гарантировать контроль над формулировкой предложения даже после формирования правительства, было решено продвигать закон о воинской повинности накануне утверждения очередного бюджета, который ультраортодоксы поддержат при условии прогресса в вопросе о воинской повинности.

