



Нетаниягу: Обама имел злой умысел по отношению к Израилю

Администрация Обамы пыталась форсировать конфронтацию с Израилем.

Об этом написал Биньямин Нетаниягу в своей новой книге.

В мемуарах говорится, что на первой встрече в Белом Доме в 2009 году Барак Обама якобы угрожал Нетаниягу.

В конце встречи Обама сказал: "Знаете, меня часто неправильно понимают, я родом из Чикаго. Я знаю, как бороться с сильными соперниками", - вспомнил Нетаниягу.

Тогдашний президент США "сделал еще кое-что, что глубоко потрясло" Нетаниягу. По его словам, этот месседж должен был вселить в него страх.

"Г-н. Президент, я уверен, что вы имели в виду то, что сказали. Но я премьер-министр Израиля, и я сделаю все возможное, чтобы защитить свою страну", - отметил он.

Когда-то в биографии премьер-министра "Взлом кодекса Нетаньяху" писалось, будто Обама сделал жест, напоминающий перерезание горла, говоря, что он знает, как это сделать с Нетаниягу. Сам же экс-премьер в детали решил не пускаться.