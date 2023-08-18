



Нетаниягу об отказах от службы: недопустимо как 30 лет назад, так и сейчас

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу в очередной раз раскритиковал отказы резервистов от службы из-за правовой реформы.



Он сослался на события 30-летней давности.



"30 лет назад в разгар борьбы против договора Осло глава оппозиции я категорически отверг использование отказа от службы: "Нельзя предлагать такие идеи, это расколет народ", - пишет Нетаниягу.



По его словам, когда три десятилетия назад правительство по договору Осло пустило Арафата, у него спросили в интервью, что легитимно в рамках протеста.



"Демонстрации, петиции и парламентское голосование". А что насчет отказа от службы? "Даже не предлагайте такие идеи. Нельзя предлагать то, что приведет к расколу в народе". Это было недопустимо тогда - это недопустимо сегодня", - подчеркнул он.

