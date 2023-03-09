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Нетаниягу об обращении Герцога: все мы браться и сестры
09.03.2023 21:11 Алина Груднева

Нетаниягу об обращении Герцога: все мы браться и сестры

Прибывший с официальным визитом в Рим премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал обращение президента Ицхака Герцога относительно необходимости переговоров по поводу правовой реформы.

"Мы все братья. Братья и сестры", - сказал Нетаниягу, приветствовав все инициативы по поиску согласия и точек соприкосновения.

"Мы должны помнить, особенно в эти дни, дни споров и дебатов внутри Израиля — мы должны помнить, что мы — одна нация с общим будущим", — подчеркнул он.

По словам Нетаниягу, двусторонние отношения с Италией никогда не были лучше, чем сейчас. Он пообещал, что отношения лишь окрепнут после его визита.
 

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