



Нетаниягу об обращении Герцога: все мы браться и сестры

Прибывший с официальным визитом в Рим премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал обращение президента Ицхака Герцога относительно необходимости переговоров по поводу правовой реформы.



"Мы все братья. Братья и сестры", - сказал Нетаниягу, приветствовав все инициативы по поиску согласия и точек соприкосновения.



"Мы должны помнить, особенно в эти дни, дни споров и дебатов внутри Израиля — мы должны помнить, что мы — одна нация с общим будущим", — подчеркнул он.



По словам Нетаниягу, двусторонние отношения с Италией никогда не были лучше, чем сейчас. Он пообещал, что отношения лишь окрепнут после его визита.

