



Нетаниягу об оборонной сделке с Германией: исторический поворотный момент

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствует крупную оборонную сделку с Германией, о которой было объявлено сегодня утром. Правительство Соединенных Штатов 17 августа одобрило просьбу Израиля об экспорте совместно разработанной системы противоракетной обороны Arrow 3 в Германию



Нетаниягу назвал соглашение “историческим поворотным моментом” между двумя странами.



“75 лет назад еврейский народ был испепелен в нацистской Германии, — говорится в заявлении Нетаниягу. – 75 лет спустя еврейское государство дает Германии, еще одной Германии, инструменты для самозащиты… какая израильская гордость. Какой исторический поворотный момент”.

