



Нетаниягу о задержании террористов: все ответят, кто поднимет на нас руку

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу приветствовал задержание террористов, убивших Элана Ганелеса в понедельник в ходе обстрела на шоссе 90.



"Несколько минут назад мы задержали ячейку из трех террористов, ответственных за убийство Илана Ганелеса, светлая ему память", - сказал Нетаниягу.



По словам главы израильского правительства, он отдает честь ЦАХАЛу и ШАБАКу за то, что те за короткое время обнаружили террористов и провели успешную операцию.



"Каждый, кто поднимает на нас руку, ответит за это", - резюмировал он.



Напомним, что 1 марта силы ЦАХАЛа по наводке ШАБАКа вошли в лагерь беженцев Акабат-Джабр недалеко от Иерихона, окружив дом террористов. Двоих удалось арестовать, третий был застрелен при попытке к бегству.

