



Нетаниягу о строительстве железной дороги за 100 млрд шекелей: это революция

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху только что завершил часовой брифинг для прессы — вместе с министром транспорта Мири Регев, министром финансов Бецалелем Смотричем и заместителем министра Ури Маклевом.



Нетаниягу подробно описал недавно объявленный план правительства по строительству железнодорожного сообщения от Кирьят-Шимона до Эйлата.



Нетаниягу выступил первым, выслушал трех других спикеров, а затем вернулся к микрофону и выступил со вторым обращением, и покинул брифинг перед тем как начали задавать вопросы.



Нетаниягу приветствовал “великую транспортную революцию”, которая, по его словам, уже включает строительство сети новых дорог и теперь увидит систему скоростных железных дорог.



Он не уточнил перспективу, которую поднял сегодня на заседании кабинета министров, относительно железнодорожной сети, простирающейся до “Саудовской Аравии и Аравийского полуострова”.



Он отметил, что запланированная железнодорожная революция перераспределит население Израиля — по мере того, как оно вырастет до 30 миллионов человек — из центрального региона на юг и части севера, с огромными социальными, экономическими преимуществами и преимуществами в плане безопасности.



Нетаниягу сказал, что его план “обеспечит инфраструктуру в Негеве”.



“Эта революция сейчас начинается с бюджетом в 100 миллиардов шекелей”, — сообщил он, добавляя, что строительство займет несколько лет и что есть разные идеи о том, как его финансировать.



Каким бы невероятным ни был проект, сказал Нетаниягу, “поверьте мне”, он осуществится.



Премьер-министр подчеркнул, что железнодорожная революция — это еще одна из “реформ”, которые он провел, и говорит, что главная задача при проведении реформ — убедить людей в том, что они нужны. Похоже, что это косвенная ссылка на программу пересмотра судебной системы.



“Идеологическая борьба — самая тяжелая”, — повторил Нетаниягу несколько раз.



“Откуда вы знаете, что выиграли? - спросил он риторически и ответил: - Когда ваши коллеги продвигают ваши идеи лучше, чем вы”.



Сообщается, что брифинг не транслировался в прямом эфире ни на одном из израильских телеканалов.



