



Нетаниягу о смерти своей тети: одна из опор нашей семьи, первоклассный юрист

Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования в связи со смертью судьи БАГАЦа в отставке Шошаны Нетаниягу.

"Моя семья и я испытываем двойную боль в связи с кончиной Шошаны Нетаниягу. Прежде всего, из-за ухода из жизни любимой тети, которая была одной из опор нашей семьи. Во-вторых, из-за кончины высококлассного специалиста в сфере правосудия, которая внесла значимы вклад в успех юридической системы и других инстанций в Израиле", - сказал Нетаниягу.

По его словам, его тетя достигла преклонного возраста, прожив богатую жизнь. Она репатриировалась в Эрец Исраэль в 1924 году и благодаря своей решительности и таланту проделала успешный профессиональный путь.

"Параллельно карьере она создала теплую и любящую семью с моим дорогим дядей, всемирно известным математиком профессором Элишей Нетаниягу, светлая ему память. Стремление к справедливости всегда являлось путеводителем для Шошаны во время судебных слушаний. Принятые ей решения в качестве мирового судьи, районного судьи и судьи Верховного суда отличались тщательным и глубоким анализом рассматриваемых вопросов. При этом она всегда видела человека, стоящего перед ней, и относилась ко всем вежливо и по-человечески", - добавил он.

Нетаниягу подчеркнул, что Государство Израиль было очень дорого сердцу Шошаны.

"Даже за пределами области права она стремилась внести свой вклад в эффективность академических и общественных систем, помня о благополучии всех граждан страны. От имени всей семьи выражаю соболезнования моим дорогим двоюродным братьям - Натану и Дани Нетаниягу в связи с кончиной их любимой мамы, нашей тети Шошаны. Да будет благословенна ее память", - резюмировал Нетаниягу.



Фото предоставил Биньямин Нетаниягу