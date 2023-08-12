



Нетаниягу о смерти легендарного летчика: внес значимый вклад в безопасность

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выразил соболезнования родным легендарного летчика-истребителя Гиоры Рома.



"Светлая ему память. Он внес значимый вклад в безопасность страны, сначала на службе в качестве пилота в ВВС, а затем на государственных должностях", - сказал Нетаниягу.



Глава израильского правительства порекомендовал гражданам прочитать автобиографическую книгу Рома о жизни летчика, попавшего в плен к египтянам и вернувшегося после этого к полетам.



"Две недели назад, когда я узнал о его серьезной болезни, я разговаривал с Гиорой. Это был увлекательный разговор, в котором Гиора, как обычно, был тверд духом. Да будет благословенна его память", - резюмировал он.



Напомним, что Гиора Ром последние годы боролся с раком. Он скончался на 79-м году жизни.