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нетаниягу друзы | Фото: скриншот
21.06.2023 18:20 Алина Груднева

Нетаниягу о ситуации на Голанах: мы не примем вызовов полиции

Премьер-министра Биньямин Нетаниягу прокомментировал беспорядки на Голанских высотах.

Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с лидерами друзов.

"Бывают дни, когда приходится объяснять очевидное: государство Израиль — это правовое государство. Все граждане Израиля обязаны уважать закон. Мы не потерпим беспорядков ни на Голанских высотах, ни в Иудее и Самарии", - подчеркнул он.
 
По словам главы израильского правительства, он полностью поддерживает полицию и силы безопасности, прилагающие максимум усилий по наведению порядка.

"Мы не примем никаких вызовов полиции и силам безопасности ни в этих местах, ни вообще   где бы то ни было. Мы - страна закона", - предупредил он.

Напомним, что в результате беспорядков, устроенных друзами на Голанских высотах из-за строительства ветряных турбин, ранения получили 12 полицейских.

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