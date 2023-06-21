



Нетаниягу о ситуации на Голанах: мы не примем вызовов полиции

Премьер-министра Биньямин Нетаниягу прокомментировал беспорядки на Голанских высотах.



Соответствующее заявление он сделал по итогам встречи с лидерами друзов.



"Бывают дни, когда приходится объяснять очевидное: государство Израиль — это правовое государство. Все граждане Израиля обязаны уважать закон. Мы не потерпим беспорядков ни на Голанских высотах, ни в Иудее и Самарии", - подчеркнул он.



По словам главы израильского правительства, он полностью поддерживает полицию и силы безопасности, прилагающие максимум усилий по наведению порядка.



"Мы не примем никаких вызовов полиции и силам безопасности ни в этих местах, ни вообще где бы то ни было. Мы - страна закона", - предупредил он.



Напомним, что в результате беспорядков, устроенных друзами на Голанских высотах из-за строительства ветряных турбин, ранения получили 12 полицейских.