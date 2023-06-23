



Нетаниягу о продвижении судебной реформы: мы должны сделать это правильно

Большинство населения понимает, что необходима судебная реформа, и правительство принимает взвешенные шаги для ее осуществления. Об этом в эксклюзивном интервью The Jerusalem Post рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



“Я думаю, все понимают, что мы должны действовать взвешенно, так, чтобы маятник не двигался с одной стороны полной судебной активности и полного контроля Верховного суда над другими ветвями власти на другую сторону, где у вас будет законодательная и исполнительная власть, контролирующая Верховный суд. Вам нужна золотая середина. И я думаю, что есть способы действовать размеренными шагами, и я намерен это сделать“, - отметил премьер.



По его словам, реформа продвигается не жестко, а взвешенно.



“Я пытаюсь привнести в микс то, что считаю честным и разумным, и делаю это шаг за шагом, а не прибегаю к очень жестким решениям. Я думаю, мы должны извлечь уроки из последних нескольких месяцев. Мы пытались достичь консенсуса в переговорах. Мы увидели, что не можем получить никакого минимального понимания. Вместо того, чтобы застревать на этом, я думаю, мы должны двигаться более взвешенно”, - сказал он.



“Я думаю, что большинство населения понимает, что необходима судебная реформа. Я думаю, что есть консенсус, который должен быть достигнут, как я уже сказал, более взвешенным образом. И это то, что мы делаем. Но нет, я не думаю, что мы можем отложить судебную реформу, я просто думаю, что мы должны сделать это правильно”, - рассказал Нетаниягу.





