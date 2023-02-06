



Нетаниягу о призывах к политическим убийствам: красная черта

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал недавние призывы к политическим убийствам в качестве действенного способа противостоять нынешнему правительству.



"Демократия — это контроль большинства, а не контроль винтовки", - сказал он.



Нетаниягу отметил, что призывы к политическим убийствам переходят ярко-красную черту.



Ранее адвокат Дэвид Ходек был допрошен в офисе подразделения Lahav 433, которому поручено расследование национальных преступлений и коррупции, по подозрению в подстрекательстве к насилию. После этого было решено отпустить его под залог.

