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Нетаниягу о призывах к политическим убийствам: красная черта
06.02.2023 18:08 Алина Груднева

Нетаниягу о призывах к политическим убийствам: красная черта

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу раскритиковал недавние призывы к политическим убийствам в качестве действенного способа противостоять нынешнему правительству.

"Демократия — это контроль большинства, а не контроль винтовки", - сказал он.

Нетаниягу отметил, что призывы к политическим убийствам переходят ярко-красную черту.

Ранее адвокат Дэвид Ходек был допрошен в офисе подразделения Lahav 433, которому поручено расследование национальных преступлений и коррупции, по подозрению в подстрекательстве к насилию. После этого было решено отпустить его под залог.
 

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