



Нетаниягу о правовой реформе: успокойтесь и начните предметную дискуссию

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу прокомментировал горячие споры относительно плана правовой реформы, представленного министром юстиции Яривом Левиным.



Соответствующее заявление он сделал в пятницу, 13 января.



По словам главы правительства, подавляющее большинство населения Израиля согласно с необходимостью внесения изменений в правовую систему и правоохранительные органы.



"Мы говорили об этом перед выборами и получили от общественности четкий мандат. Это - сложный процесс, который нужно проводить ответственно, выслушивая все позиции. Именно это и произойдет в Кнессете", - подчеркнул он.



Нетаниягу предложил всем успокоиться и вступить в предметную дискуссию относительно реформы.



"Когда говорят, что малейшая поправка - это разрушение демократии, это не только неверный аргумент - это еще и аргумент, не допускающий взаимопонимания, которое должно быть достигнуто в предметных дискуссиях в израильском Кнессете. Хочу вас успокоить. Демократия строится на балансе", - добавил он.



Глава правительства подчеркнул, что она держится равномерно между тремя ветвями власти, и этот баланс существует во всех демократиях мира, как и имел место в первые пятьдесят лет существования Израиля.