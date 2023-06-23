



Нетаниягу о помощи Украине: Израиль в другой ситуации, чем страны Запада

Правительство Израиля не предоставляет военную помощь Украине из соображений национальной безопасности. Об этом в интервью The Jerusalem Post рассказал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



“Израиль находится в особой ситуации, отличной от, скажем, Польши, Германии, Франции или любой из западных стран, которые помогают Украине. Во-первых, у нас тесная военная граница с Россией. Наши пилоты летят рядом с российскими пилотами в небе Сирии. И я считаю важным, чтобы мы сохраняли нашу свободу действий против попыток Ирана занять военную позицию на нашей северной границе. Во-вторых, у нас также есть опасения, что любые системы, которые мы передадим Украине, будут использованы против нас, потому что они могут попасть в руки Ирана. И кстати, это не теоретическая возможность. Так, собственно, и произошло с западными противотанковыми средствами, которые мы сейчас находим у наших границ. Так что мы должны быть очень осторожны”, - сказал Нетаниягу.



Премьер подчеркнул, что Израиль оплакивает трагедию, которая происходит в Украине, “эту ужасную гибель людей”, а также заявил, что возможность помочь завершить войну является гипотетической.



“Мы хотели бы, чтобы она закончилась. И я думаю, что мы также находимся в особой ситуации, когда в будущем мы можем оказаться в положении, позволяющем помочь завершить этот конфликт. Я не уверен, что это произойдет. Это может быть совершенно гипотетическим, но это может произойти”, - сказал премьер.



Нетаниягу считает, что сбалансированный подход Израиля в отношении российско-украинской войны является правильным.



“В международных делах нужно быть очень осторожным. Есть сочувствие, есть помощь гражданской обороны. Но я думаю, что мы должны тщательно провести черту, чтобы люди поняли. Должен сказать, что большинство глав правительств западных стран, когда я это объяснял, в основном согласно кивают. Они понимают, что Израиль находится в другой ситуации, чем любой из них”, - подчеркнул Нетаниягу.



