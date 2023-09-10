



Нетаниягу о новой транспортной сети: Величайший проект сотрудничества в истории

Премьер-министр Биньямин Нетаньяху назвал важнейшим событием объявленный 9 сентября на саммите G20 план по строительству железнодорожного и морского коридора, связывающего Индию с Ближним Востоком, Израилем и Европой при поддержке США.



Транспортная сеть представляет собой амбициозный проект, направленный на содействие экономическому росту и политическому сотрудничеству, который поможет стимулировать торговлю, транспортировку энергетических ресурсов и улучшить цифровую связь. Нетаниягу назвал эту инициативу “проектом сотрудничества, который является величайшим в нашей истории”, который “переводит нас в новую эру региональной и глобальной интеграции и сотрудничества, беспрецедентную и уникальную по своим масштабам”.



В видеообращении вечером 9 сентября премьер-министр заявил, что новый коридор “приведет к осуществлению многолетней концепции, которая изменит лицо Ближнего Востока и Израиля”.



“Наша страна Израиль станет центральным узлом в этом экономическом коридоре, наши железные дороги и наши порты откроют новые ворота из Индии через Ближний Восток в Европу и обратно”, – заявил глава правительства, поблагодарив Байдена и его администрацию “за огромные усилия, которые привели к этому историческому событию”.



Премьер-министр пообещал, что Израиль “соберет все свои возможности, весь свой опыт, проявив полную динамику, чтобы воплотить эту мечту в реальность”.