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Нетаниягу о негативных опросах: Это правительство будет работать четыре года
10.04.2023 21:28 Ирина Демьянова

Нетаниягу о негативных опросах: Это правительство будет работать четыре года

 Отвечая на вопрос о недавнем опросе 13 канала, согласно которому его блок упал до 46 мест на возможных выборах, премьер-министр сказал, что не доверяет подобным опросам.

"Меня это не трогает. Я видел и худшее", - сказал Нетаниягу.

"Это правительство будет работать четыре года. Определяющим фактором, в конце концов, будет то, как мы справляемся с безопасностью, экономикой, здравоохранением, образованием и миром", - подчеркнул он
 

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