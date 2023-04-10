



Нетаниягу о негативных опросах: Это правительство будет работать четыре года

Отвечая на вопрос о недавнем опросе 13 канала, согласно которому его блок упал до 46 мест на возможных выборах, премьер-министр сказал, что не доверяет подобным опросам.



"Меня это не трогает. Я видел и худшее", - сказал Нетаниягу.



"Это правительство будет работать четыре года. Определяющим фактором, в конце концов, будет то, как мы справляемся с безопасностью, экономикой, здравоохранением, образованием и миром", - подчеркнул он

