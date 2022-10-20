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Нетаниягу о Лапиде: нельзя пересадить со скутера в Мерседес
20.10.2022 06:51 Аркадий Бочаровский

Нетаниягу о Лапиде: нельзя пересадить со скутера в Мерседес


Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу нелестно отозвался о главе правительства переходного периода Яире Лапиде.

Нетаниягу прокомментировал проблему стоимости жизни и сказал, что "ипотечные кредиты должны быть заморожены, а маховики инфляции остановлены". В конце концов, причиной инфляции являются несколько основных компонентов - электричество, вода, топливо и налоги на недвижимость. Если вы остановите это колесо, то остановятся и все остальные. Я был потрясен, что в правительстве сейчас не предприняли этих действий - и это ничего бы не стоило. Но вы не можете посадить водителя скутера в Mercedes".

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