



Нетаниягу о Лапиде: нельзя пересадить со скутера в Мерседес



Лидер оппозиции Биньямин Нетаниягу нелестно отозвался о главе правительства переходного периода Яире Лапиде.



Нетаниягу прокомментировал проблему стоимости жизни и сказал, что "ипотечные кредиты должны быть заморожены, а маховики инфляции остановлены". В конце концов, причиной инфляции являются несколько основных компонентов - электричество, вода, топливо и налоги на недвижимость. Если вы остановите это колесо, то остановятся и все остальные. Я был потрясен, что в правительстве сейчас не предприняли этих действий - и это ничего бы не стоило. Но вы не можете посадить водителя скутера в Mercedes".