



Нетаниягу о кончине пережившего Холокост: я с ним виделся несколько дней назад

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отреагировал на новость о кончине пережившего Холокост Эфраима Мола.



"Мы с женой Сарой с прискорбием услышали о кончине пережившего Холокост Эфраима Мола, светлая ему память", - написал он.



По словам Нетаниягу, буквально несколько дней назад он встретился с Молом, который был избран прочесть поминальную молитвы в День памяти жертв Холокоста и героизма.



"Мы хотели бы выразить искренние соболезнования его жене Рахель и их детям. Да будет благословенна его память", - добавил он.

