Новости » Политика
Нетаниягу о кончине пережившего Холокост: я с ним виделся несколько дней назад
21.04.2023 13:09 Алина Груднева

Нетаниягу о кончине пережившего Холокост: я с ним виделся несколько дней назад

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отреагировал на новость о кончине пережившего Холокост Эфраима Мола.

"Мы с женой Сарой с прискорбием услышали о кончине пережившего Холокост Эфраима Мола, светлая ему память", - написал он.

По словам Нетаниягу, буквально несколько дней назад он встретился с Молом, который был избран прочесть поминальную молитвы в День памяти жертв Холокоста и героизма.

"Мы хотели бы выразить искренние соболезнования его жене Рахель и их детям. Да будет благословенна его память", - добавил он.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы