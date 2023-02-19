



"Безрассудная риторика побудила врагов поверить в чепуху о гражданской войне"

Израиль находится в разгаре "небольших дебатов" о судебной реформе, продвигаемой правительством, потому не стоит волноваться из-за того, что в стране может начаться гражданская война.



Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу, выступая на ежегодной национальной конференции президентов американских еврейских организаций в отеле Inbal в Иерусалиме.



По его словам, ему не позволяли вмешиваться в публичные дебаты, "приказав молчать". Что примечательно, в воскресенье юридический советник правительства Гали Бахарав-Миара сказала, что он может делать публичные заявления, "целью которых является поддержание общественного порядка и успокоение ситуации среди населения".



"Я не выдумываю. Кто я? Я всего лишь премьер-министр Израиля, и что я могу сказать", - сказал он, назвав приказ "нелепым". По словам Нетаниягу, есть три ключевых момента, о которых стоит сказать.



"Израиль является и останется демократией с правлением большинства и надлежащими гарантиями гражданских свобод. Все демократии должны уважать волю других свободных народов так же, как мы уважаем их демократические решения (отсылка на призыв посла США Томаса Найдса про тормоза, - ред.). Было много откровенно безрассудной и опасной риторики, включая призывы к кровопролитию на улицах и призывы к гражданской войне", - перечислил он.



По словам Нетаниягу, это побудило "Хизбаллу" и других врагов Еврейского Государства "поверить в эту чепуху".



"Враги Израиля, если вы ждете гражданской войны — кровопролития, надеюсь, вообще никакого не будет. Мы — один народ, с одной судьбой, с одной страной, с одной верой. Мы продолжим работать над тем, чтобы защитить эту родину для будущих поколений", - добавил он.

