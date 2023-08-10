



Нетаниягу о Голанах: Эта территория навсегда останется под суверенитетом Израиля

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу и его жена Сара Нетаниягу в среду посетили гору Хермон на северной границе Израиля, осмотрели это место и Голанские высоты. Они встретились с солдатами бригады Нахаль, которые служат в этом районе, и поговорили с ними в полевых условиях за чашкой кофе, пишет “Аруц Шева”.



"Это место вызывает у меня очень много чувств, прежде всего, ностальгию - я, как солдат, как командир, много лет назад был здесь много раз, с большим количеством операций, в основном в снегу. Приятно быть здесь, на солнце, смотреть на великолепное развитие Голанских высот, ради которого все работают; видеть этих солдат, которые угостили меня маленькой чашечкой кофе. И действительно знать, что мы идем по территории, которая навсегда останется под израильским суверенитетом. Этого не давали десятилетия назад, когда я здесь служил, а сегодня это очевидно для всех - это важно. Кроме того, приятно показать жене, что когда-то я был молодым и бегал по холмам".



Нетаньяху также подписал гостевую книгу 405-й бригады артиллерийского корпуса: "Мы поддерживаем вас в выполнении важной миссии - берегите Хермон и берегите себя".



Сара Нетаниягу написала супругам солдат и командиров: “Продолжайте поддерживать и быть сильными, потому что вы — сила солдат, ваших парней и партнеров, и растите своих детей так, чтобы они любили нацию и землю, как их отцы”.



