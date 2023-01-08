Нетаниягу о демонстрации в Тель-Авиве: "Дикое подстрекательство"
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал антиправительственную демонстрацию, прошедшую вчера в Тель-Авиве.
"Вчера вечером я видел тяжелые изображения на левой демонстрации, где министра юстиции сравнивали с лидерами нацистов. Флаги ООП на демонстрации. Таблички с надписью "Освободите Палестину от сионистского колониального правления". Это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни основные СМИ. Я требую, чтобы все немедленно прекратили это", - написал Нетаниягу.
ראיתי את התמונות הקשות אמש בהפגנת השמאל שהשוו את שר המשפטים למנהיגי הנאצים.— Benjamin Netanyahu - בנימין נתניהו (@netanyahu) January 8, 2023
את דגלי אש״ף בהפגנה.
את השלטים שקראו ״לשחרר את פלסטין מהשלטון הקולוניאליסטי הציוני״.
זוהי הסתה פרועה שעברה ללא גינוי מצד האופוזיציה או ערוצי התקשורת המרכזיים.
אני דורש מכולם לעצור זאת מיד. pic.twitter.com/YS4pVR4DHt