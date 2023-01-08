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Нетаниягу о демонстрации в Тель-Авиве: "Дикое подстрекательство"
08.01.2023 11:41 Ольга Белозерова

Нетаниягу о демонстрации в Тель-Авиве: "Дикое подстрекательство"

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу прокомментировал антиправительственную демонстрацию, прошедшую вчера в Тель-Авиве.

"Вчера вечером я видел тяжелые изображения на левой демонстрации, где министра юстиции сравнивали с лидерами нацистов. Флаги ООП на демонстрации. Таблички с надписью "Освободите Палестину от сионистского колониального правления". Это дикое подстрекательство, которое не осудили ни оппозиция, ни основные СМИ. Я требую, чтобы все немедленно прекратили это", - написал Нетаниягу. 

 

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