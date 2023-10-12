Сирена на севере: карта
Новости » Политика
Нетаниягу о чрезвычайном правительстве: это мощное послание
12.10.2023 19:52 Алина Груднева

Нетаниягу о чрезвычайном правительстве: это мощное послание

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу выступил в Кнессете в преддверии голосования по составу чрезвычайного правительства единства.

"Чрезвычайное правительство единства является мощным посланием как внутри страны, так и за ее пределами. Мы поддерживаем эту кампанию вместе", - сказал он.

Относительно похищенных ХАМАСом заложниках Нетаниягу добавил, что работа продолжается.

"Нам нужно найти пропавших без вести, мы работаем над этим. Чтобы знать, кто жив, кто мертв, а кто был похищен. Мы не откажемся от попыток вернуть их домой", - добавил он.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы