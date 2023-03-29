



Нетаниягу о безвизовом въезде в США: требования выполнены

Законодательные требования, позволяющие гражданам Израиля посещать США без получения визы, осуществлены.



Такое заявление сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу в среду, 29 марта.



"Сегодня мы принесли важную новость гражданам Израиля. Как и было обещано, законодательные требования для получения безвизового въезда в США успешно выполнены", - сказал Нетаниягу.



По его словам, в ближайшие месяцы правительство выполнит дополнительные требования. Ожидается, что уже в сентябре 2023 года Израиль войдет в список безвизовых стран для США.



Напомним, накануне Кнессет официально утвердил проект закона, который позволит Соединенным Штатам получить доступ к базе данных с отпечатками пальцев израильтян. Это был первый шаг на пути к присоединению к программе безвизового въезда в США.