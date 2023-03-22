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Нетаниягу: новые поселения на севере Самарии не планируются
22.03.2023 12:09 Алина Груднева

Нетаниягу: новые поселения на севере Самарии не планируются

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу ответил на критику со стороны США относительно отмены закона о размежевании.

Об этом сообщает пресс-служба канцелярии главы израильского правительства.

"Решение Кнессета отменить части закона о размежевании положило конец дискриминационному и унизительному закону, запрещавшему евреям проживать в районах северной Самарии - части нашей исторической родины. Неслучайно высокопоставленные представители оппозиции поддержали этот закон", — сказано в сообщении.

В свою очередь, уточняется, что в настоящее время правительство не намерено создавать новые поселения на севере Самарии.
 

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