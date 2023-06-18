



Нетаниягу: новое ядерное соглашение не остановит иранскую бомбу

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу предупредил в воскресенье, 18 июня, что новое соглашение с Ираном не помешает ему получить ядерное оружие.



"Наша первая задача - остановить ядерную программу Ирана, - сказал Нетаниягу на открытии еженедельного заседания кабинета министров. - Мы раз за разом давали понять нашим американским друзьям, и сегодня я делаю это снова, что мы выступаем против соглашений, в первую очередь против первоначального соглашения под названием JCPOA, которое просто проложит Ирану путь к бомбе и обеспечит его сотнями миллионов долларов".



Нетаниягу сказал, что его “принципиальная оппозиция” по JCPOA сыграла роль в том, что США не вернутся к этой сделке.



“Мы также говорим [американцам], что более ограниченное понимание, то, что называется ‘мини-сделкой’, по нашему мнению, не служит нашей цели, и мы также выступаем против этого”, — сказал он.



Премьер-министр добавил, что “Израиль сделает все, что ему нужно, чтобы защитить себя от иранской агрессии, будь то ядерное досье или его террористические прокси”.



В минувшие выходные западный чиновник сообщил, что цель предстоящей ядерной сделки между США и Ираном состоит в том, чтобы остановить Израиль от нападения на Иран.



