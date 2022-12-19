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Нетаниягу: новое правительство исправит ошибки Лапида
19.12.2022 19:09 Алина Груднева

Нетаниягу: новое правительство исправит ошибки Лапида

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу вновь напал на Яира Лапида, проведя аналогию с футболом на фоне завершения чемпионата мира в Катаре.

 
Соответствующее заявление он сделал вечером, 19 декабря.
 
"Яир Лапид не способен нанести удар по воротам даже после финального свистка. Он до сих пор не может принять результаты выборов - Лапид проиграл, а правые победили", - сказал Нетаниягу.
 
Он вновь подтвердил, что в ближайшее время будет сформировано правительство. 
 
"Оно исправит ошибки Лапида и позаботится обо всех гражданах Израиля", - резюмировал он.

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