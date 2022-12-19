



Нетаниягу: новое правительство исправит ошибки Лапида

Председатель Ликуда Биньямин Нетаниягу вновь напал на Яира Лапида, проведя аналогию с футболом на фоне завершения чемпионата мира в Катаре.

Соответствующее заявление он сделал вечером, 19 декабря.

"Яир Лапид не способен нанести удар по воротам даже после финального свистка. Он до сих пор не может принять результаты выборов - Лапид проиграл, а правые победили", - сказал Нетаниягу.

Он вновь подтвердил, что в ближайшее время будет сформировано правительство.

"Оно исправит ошибки Лапида и позаботится обо всех гражданах Израиля", - резюмировал он.