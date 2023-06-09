



Нетаниягу: нормализация с Саудовской Аравией изменит историю

Нормализация отношений между Саудовской Аравией и Израилем станет большим "скачком вперед".



Такое заявление в интервью Sky News сделал премьер-министр Биньямин Нетаниягу.



По его словам, такое соглашение, если оно будет достигнуто, "изменит историю". Нетаниягу подчеркнул, что нормализация с Эр-Риядом является одной из его политических целей в рамках нынешнего срока пребывания в должности премьера.



Он добавил, что не может гарантировать того, что соглашение с Саудовской Аравией точно будет достигнуто, поскольку этот процесс во многом зависит от Эр-Рияда, однако глава правительства очень на это надеется.



"Саудовская Аравия является самой влиятельной страной не только в арабском мире, но и в мусульманском. Я думаю, что это также помогло бы нам разрешить палестино-израильский конфликт", - сказал Нетаниягу.

