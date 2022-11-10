



Нетаниягу: нормализация отношений с Саудией закончит арабо-израильский конфликт

Вступающий в должность премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу заявил в среду, что, по его мнению, соглашение о нормализации отношений между Израилем и Саудовской Аравией находится в пределах досягаемости и фактически "положит конец арабо-израильскому конфликту".



Нетаниягу, выступая из Израиля на онлайн-мероприятии, организованном Центром Стрейкера Темпл Эману-Эль, напомнил онлайн-аудитории из почти 300 человек, что Соглашения Авраама были согласованы администрацией бывшего президента Дональда Трампа, когда Нетаниягу был премьер-министром.



"Это произошло не без одобрения Саудовской Аравии, потому что эти страны хотели знать, что думает об этом их большой сосед Саудовская Аравия. Уверяю вас, отношение Саудовской Аравии квопросы не было отрицательным", — сказал он.



Он добавил, что в качестве прелюдии к соглашениям Авраама, которые нормализовали отношения между Израилем, ОАЭ, Бахрейном, Марокко и Суданом, Саудовская Аравия разрешила самолетам летать над своим воздушным пространством, прилетая в Израиль и покидая его.



Ожидается, что Нетаниягу, после успеха его партии "Ликуд" на выборах на прошлой неделе, возглавит следующее правительство Израиля. Онлайн-мероприятие в среду, организованное Национальным литературным консорциумом JCC и Еврейским национальным фондом США, продвигало его новые мемуары "Биби: моя история".



Саудовская Аравия, считающаяся самой влиятельной страной в арабском мире, никогда не признавала Израиль, но у обеих стран есть заклятый враг в лице Ирана.



Нетаниягу в ходе предвыборной кампании часто говорил об улучшении отношений с Саудовской Аравией, а представители администрации Байдена заявляли, что США поддержат этот процесс. В то же время Белый дом занял более жесткую позицию по отношению к Саудовской Аравии из-за ее манипуляций с ценами на нефть, убийства американского журналиста Джамаля Хашогги и других проблем.



Нетаниягу в среду также заявил, что, заключив мир с Саудовской Аравией, учитывая ее положение на Ближнем Востоке, Израиль "фактически положит конец арабо-израильскому конфликту".



"Десятилетия назад у нас уже был мир с Иорданией и Египтом. Так что, я думаю, это достойная цель", — добавил он.



Также Нетаниягу обрушился с критикой на палестинское руководство, заявив, что путь к миру лежит не через них. Комментируя рост антисемитизма в США и других странах, Нетаниягу призвал американских евреев не молчать.



"Вам повезло, что вы живете в великой свободной стране, и ваши голоса могут быть услышаны, и вы должны сделать так, чтобы они были услышаны", - заключил Нитаниягу.







